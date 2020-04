1









Walter Veltroni, politico e tifoso della Juventus parla a Sky Sport di Roberto Baggio e in particolare di quello splendido gol nel 2001 contro la Juventus: "Cosa devi penare? Come quando Ronaldo ha fatto la rovesciata e tutto lo stadio si è alzato. Chi ama la bellezza del calcio si inchina e mette la mano sul cuore. Pirlo e Baggio la palla la facevano volare, era una piuma quando la sfioravano loro. Solo bellezza".



RIPRESA - "La vedo complicata per 1000 motivi, non c'è sport con contatto fisico più evidente del calcio, basta che uno dei ragazzi si ammali e la serie può essere messa in discussione, speriamo che le cose evolvano il più velocemente possibile con il ritorno tra virgolette alla normalità. Baggio del '94 come Maradona dell'86' per quello che ha fatto? E' sempre difficile, sono felice di essere vissuto in un tempo in cui li ho visti tutti, Marocchi poi ci ha pure giocato..."