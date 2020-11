Walter Veltroni, noto esponente della politica italiana nonché tifoso juventino, ha espresso una sua disamina in collegamento con Sky Sport: "Lo dico da un paio d'anni, il problema della Juventus è il centrocampo, che è come le fondamenta di un palazzo. Inutile andare a cercare altro. In difesa ha dei fenomeni: primo tra tutti De Ligt, e Bonucci, Chiellini e Demiral non sono certo da meno. Davanti non so cosa si voglia di più, con Ronaldo, Dybala e un Morata che si sta dimostrando fortissimo. E poi Kulusevski e gli altri... Il vero problema è in mezzo, dove la Juve non è competitiva rispetto alle altre squadre europee. In Italia è un campionato strano, che non può essere valutato come gli altri. Però senza dubbio il centrocampo bianconero, quello che un tempo era Pogba-Vidal-Marchisio-Pirlo non è comparabile con quello odierno. Ma anche il precedente con Khedira, Matuidi e Pjanic era meglio di oggi. Anziché continuare a comprare esterni, un forte intervento su qualche forte italiano come Locatelli, Pellegrini o Castrovilli poteva essere più utile".



PIRLO - "Noi non siamo al campo di allenamento, io non mi azzardo a giudicare il lavoro di un allenatore che ha preso una squadra in costruzione in un contesto difficilissimo come quello in cui si trova in questo momento tutto il calcio. Spesso si è approssimativi nel dare i giudizi, non me la sento di tirare la croce addosso a Pirlo come a qualsiasi altro allenatore".