Il difensore dell'Ajax Joel Veltman ha parlato al giornale sportivo francese L'Equipe della politica trasferimenti dei lancieri e del futuro in bianconero di Matthijs de Ligt, ex compagno di squadra e reparto: "De Ligt ha molta esperienza, ​è maturo anche se ancora giovane. Durante la scorsa stagione il suo aiuto ​è stato fondamentale, ma all'Ajax siamo preparati a lasciare andare ogni anno i migliori. Il bello ​è che i sostituti devono farsi trovare pronti e trovano sempre una motivazione per fare bene".