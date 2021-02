Verona-Juventus sarà anche l’occasione per alcuni giocatori di ritrovarsi dopo tanto tempo. Come succederà a Miguel Veloso e Cristiano Ronaldo, ex compagni della Nazionale portoghese. Il centrocampista della squadra di Juric ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha anche rivelato qual è il giocatore della Juve che teme maggiormente dopo CR7: “Kulusevski, che è davvero un grandissimo talento’