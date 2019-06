di Cristiano Corbo

Che spreco. Che spreco aver gettato al vento un'occasione così ghiotta e allo stesso tempo così importante per l'Italia intera. Dopo il sogno sfiorato dell'Under 20 è arrivato anche il sogno neanche avvicinato dell'Under 21. Eppure, se la prima è stata una meravigliosa sorpresa, la seconda è diventata una triste constatazione. Che spreco, sì: va ripetuto. Il principale accusato è chiaramente il commissario tecnico Di Biagio, sebbene una partita storia gli possano concedere qualche alibi, probabilmente non seconde chance. Tant'è: ora gli azzurrini devono sperare che tra Francia e Romania non si alimenti lo spettro del 'biscotto'. Ché con un pari, entrambe le selezioni sarebbero qualificate alle semifinali.



BRILLA CHIESA - Contro il Belgio - ultima gara del girone, vinta 1-3 dall'Italia - convincono più o meno tutti: lo fa finalmente Cutrone, lo fa sorprendentemente Pezzella. Lo fa soprattutto Federico Chiesa: stantuffo imprendibile nella prima partita con la Spagna, ma allo stesso tempo tra i maggiori colpevoli della disfatta con la Polonia. Un errore di gioventù, quella tacchettata rifilata a un avversario, che a certi livelli dovrà capire di non potersi permettere. Per il resto c'è tantissimo del suo repertorio: il destro, il sinistro, la corsa e... l'intelligenza. Già, perché in una squadra che gira bene (e l'ultima versione di Under lo è stata), Federico ha dimostrato di non essere solo veloce o agile: ha fatto capire al mondo - o almeno all'Europa - che sa creare spazi e buttarcisi dentro. E sa far male, e cioè sa far gol. Vi viene in mente un allenatore perfetto per lui? Ebbene sì, Maurizio Sarri. Dopo la crescita di Insigne, potrebbe avere un altro bel caso di talento tra le mani.



LA SITUAZIONE - Al momento tra la Juve e la Fiorentina prevale una resistenza che ha un nome e un cognome: Rocco Commisso. Il neo patron della Viola non vuole 'farne il suo Baggio', e prima di dare una risposta ai bianconeri ne aspetta una concreta da Chiesa. Il fatto è che Federico, un accordo con Paratici, ce l'ha eccome: cinque milioni di euro per cinque anni, una proposta difficilmente declinabile. Se non per amore. Gira tutto attorno al sentimento, dunque, il suo futuro: se non sarà Juventus, sarà solo per la troppa voglia di viola.