Velasco: 'Yamal e Pedri in Italia non giocherebbero'

Julionon le manda a dire. Alla presentazione della stagione delle Nazionali italiane di pallavolo, il ct della femminile accende il dibattito con parole che vanno ben oltre la rete e i palazzetti. Il bersaglio? Una mentalità italiana ancora troppo diffidente verso i giovani, in campo e fuori.“Yamal in Italia non giocherebbe, e nemmeno Pedri un anno fa” – dice senza mezzi termini. “Da noi c’è sfiducia e sospetto nei confronti dei ragazzi, si dice sempre che non sono pronti. E poi c’è anche una certa esterofilia. Bisogna cambiare mentalità: i giovani vanno lanciati, in Serie A e in Nazionale. Portano entusiasmo, abbassano i costi. Sono una risorsa, non un rischio”.

Un discorso che suona come un invito, se non una sveglia, anche per il calcio italiano, troppo spesso paralizzato dall’ansia di sbagliare e incapace di scommettere sui propri talenti. Velasco, come spesso accade, usa il volley per parlare anche di qualcosa di più ampio, di cultura sportiva e identità.