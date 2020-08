Ieri sera vi abbiamo comunicato il report dell'ultimo allenamento della Juventus alla Continassa. Paulo Dybala ha lavorato in maniera personalizzata sul campo. Cosa significa? Che le sue condizioni stanno migliorando. Se infatti è vero che ancora non si allena in gruppo, il fatto che abbia lavorato in campo è un passo in avanti rispetto al giorno prima. Un passo in avanti verso la sfida di domani sera contro il Lione, snodo cruciale della stagione bianconera. C'è ottimismo sulla sua convocazione, anche se per parlare di un impiego da titolare contro la squadra francese c'è da andare molto cauti.