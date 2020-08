1









L'evoluzione del brand Juventus si evolve nella direzione dell'iconicità. Questo è quanto spiegato dalla stessa Juve sul suo sito ufficiale, a proposito della scelta di togliere il nome del club dal logo, lasciando solo la J stilizzata, ora di colore dorato, con le stelle sopra: "Oggi si completa un percorso, iniziato proprio quel giorno, che ci ha portato, anche a livello visivo, a essere un brand globale, che vive nel calcio la sua massima espressione e la sua massima vicinanza a un’audience mondiale. La nuova identità visiva e il brand Juventus sono cresciuti, come visibilità e conseguentemente come awareness, grazie a numerose iniziative in questi anni; ora siamo pronti a fare un ultimo step che ha l’ambizioso obiettivo di essere riconosciuti con un semplice simbolo. Un logo. Un’Icon". L'obiettivo? "Racchiudere e rappresentare l’essenza di Juventus".