Oggi potrebbe riposare (o magari subentrare a gara in corso), ma quando vede la Sampdoria Dusan Vlahovic è praticamente inarrestabile. La squadra blucerchiata è la vittima preferita del centravanti serbo in Serie A: l'attaccante della Juventus ha infatti realizzato cinque gol in cinque partite contro i liguri, inclusa una doppietta allo Stadio Ferraris nella vittoria per 5-1 della Fiorentina il 16 febbraio 2020. Riuscirà a confermare il trend positivo anche con la nuova maglia bianconera?