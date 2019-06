Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Uruguay: “L’obiettivo dell’Inter era la qualificazione alla prossima Champions League, anche se abbiamo sofferto un po’ troppo. Avevamo una rosa per poter arrivare anche ad una posizione migliore in classifica, ma non siamo stati costanti. L’anno prossimo vogliamo fare ancora meglio. La serie A sta crescendo, sono arrivati personaggi che aumentano la visibilità del campionato. L’obiettivo di tutte le squadre quello di ridurre il gap della Juve per avere un campionato più avvincente”.