Che il 36° compleanno di Giorgio Chiellini potesse suscitare qualche critica e tweet poco edificante da parte degli antijuventini, era prevedibile. Quello che risulta più particolare scorrendo sul popolare social i post che lo riguardano, è leggere che alcuni tifosi della Juventus (comunque una minoranza) anziché fare gli auguri al capitano hanno preferito criticarlo. Il motivo? Principalmente la sua età, il fatto che rappresenti secondo questi commentatori un retaggio di vecchia Juve, la Juve che non riesce a sfondare in Europa. E a qualcuno non è andata giù nemmeno la sua autobiografia pubblicata pochi mesi fa...

