Le parole di Stefano Vecchi, allenatore del Feralpisalò, ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta dei suoi contro la Juventus Under 23:



"Nella ripresa avremmo meritato almeno il pareggio anche se loro su un paio di contropiedi avrebbero potuto raddoppiare. Purtroppo non siamo stati lucidi e qualitativi davanti nelle situazioni che abbiamo avuto e l'abbiam pagato con questa sconfitta. Dobbiamo archiviarla alla svelta perché si torna in campo martedì. Purtroppo questa gara è andata male nonostante i ragazzi abbiano dato tutto. Ci sentiamo un po' penalizzati da alcune decisioni arbitrali, soprattutto l'espulsione assurda a partita finita e altre situazione che, diciamo così, ci hanno fatto innervosire. È chiaro che non dobbiamo cadere in queste provocazioni e situazioni però dà fastidio quando dai tutto e ci sono situazioni come questa che non sono giuste"