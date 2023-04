Le parole di Vecchi, allenatore della Feralpisalò, in conferenza stampa:"Barrenechea, Iling e Soulé? La Juventus Next Gen è una squadra che dipende molto da queste convocazioni o meno, ma al di là di questo questi tre giocatori sono stati spesso in prima squadra e se n'è privata facendo bene comunque. Sono giocatori di qualità e talento che hanno mostrato di fare bene in Serie A, ma poi ne hanno altrettanti che giocano in Lega pro e stanno mettendosi in mostra. E' una squadra di grande qualità e grandi prospettive".