Tuttosport apre con un virgolettato del presidente del Brescia Cellino, che parla di Tonali: “Ve lo do io Tonali!. Vorrei rimanesse in Italia. Mi piacerebbe cederlo a Roma o Napoli, ma non succederà. Restano Juve e Inter, sceglierà lui”.



Il Corriere dello Sport in apertura titola con le parole del presidente del Coni Malagò: “Calcio, stai sbagliando. Io avrei chiuso dentro una stanza Figc, Aic, Lega, Uefa e tv e li avrei fatti uscire solo dopo aver redatto un documento condiviso. Invece si procede a vista e in ordine sparso. Spero che dal 4 maggio ci si possa allenare”.



