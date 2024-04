Vazquez-Real Madrid, futuro in bilico: Juventus interessata

La posizione della Juve

Si è procurato il rigore, ha segnato il gol del 2-2 e fornito l'assist per la rete decisiva di Jude Bellingham;che ha permesso al Real Madrid di superare il Barcellona decretando di fatto la fine della Liga, con Ancelotti che ora si trova a più 11 con solo sei giornate rimaste. Pochi giorni fa era stato protagonista calciando e segnando uno dei rigori contro il Manchester City.ha dichiarato il giocatore dopo la partita. La permanenza a Madrid resta quindi in dubbio, anche se le ultime prestazioni potrebbero spingere il club spagnolo ad accelerare i dialoghi per non perderlo a zero. Dipenderà molto dalla volontà di Vazquez, consapevole di avere davanti nelle gerarchie una leggenda come Carvajal. La prova al Bernabeu dello spagnolo ha acceso di nuovo i riflettori su di lui. EAlla Continassa il nome di Vazquez circolava l'estate scorsa. Era tra i profili in lista per rinforzare le corsie esterne. E' arrivato Weah, che è stato l'unico acquisto della Juve. E ora? Lo statunitense non ha convinto, motivo per cui la dirigenza bianconera proverà ad aggiungere un innesto.. Senza accordo con il Real Madrid, la Juve c'è ed è tra le candidate principali per ingaggiare il classe 1991.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.