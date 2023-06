Cuadrado verso l'addio, De Sciglio out per tutta la prima parte di stagione. Ecco perché la Juventus sulla fascia destra non si può accontentare di un rinforzo ma ne avrebbe bisogno di due. E due sono anche i profili a "saldo" che possono uscire dal Real Madrid.come si legge sulla Gazzetta dello Sport, c'è un ritorno di fiamma pe. Due giocatori con esperienza diversa, visto che Vasquez è ormai un veterano del Real avendo vinto 18 trofei ma con una caratteristica in comune; entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024 e per questo condizioni economiche favorevoli. Per il 32enne in particolare, il costo varia dai 6 a 8 milioni di euro.UNO SOLO DEI DUE - Odriozola e Vasquez sono però alternativi, difficilmente potranno arrivare entrambi. Anche perché Giovanni Manna, come scrive il quotidiano, vorrebbe puntare su un profilo più giovane anche rispetto all'ex Fiorentina. Come ad esempio il gioiellino18enne del Valladolid (clausola da 20 milioni, corteggiato anche da Borussia Dortmund e Arsenal)23enne dello Spezia reduce da un infortunio ma anche lui retrocesso come lo spagnolo e per questo con le valigie in mano. Senza dimenticare comunque che rientrerà alla base Andrea Cambiaso, jolly da poter utilizzare su entrambe le fasce e che Allegri valuterà in preparazione.