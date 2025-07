Getty Images

Vazquez ha lasciato il Real Madrid: la Juventus può tornare sul giocatore?

un' ora fa

1

Non solo Luka Modric, a lasciare il Real Madrid dopo una vita è anche Lucas Vazquez, cresciuto nel vivaio del club fino alla prima squadra dove ha fatto parte del Real che ha vinto cinque Champions League in pochi anni. Vazquez con il passare del tempo è diventato sempre più una garanzia per la squadra, assumendo un ruolo centrale anche fuori dal campo. Lascia il Real Madrid a zero.



Il futuro di Vazquez è ancora incerto ma può essere un'occasione per molti club. In passato la Juventus aveva provato ad ingaggiarlo e i bianconeri hanno bisogno di rinforzi proprio sulla fascia destra, la stessa dove gioca lo spagnolo. Al momento però non risulta che il club bianconero abbia di nuovo sondato per il giocatore.