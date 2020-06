Il difensore della Lazio Denis Vavro, è stato intervistato da Sport.sk, occasione in cui ha parlato della sfida Scudetto contro la Juventus: “Ho segnato sul telefono la data della partita. Sarà una bella partita, non vedo l’ora di giocarla. Il mio desiderio è quello di stare bene e in forma. Preferisco giocarmi lo Scudetto sul campo e non a tavolino, come volevano alcuni. Sarebbe qualcosa di incredibile vincere il campionato alla mia prima stagione in Italia con la Lazio. Non vediamo l’ora di tornare in campo. Tre mesi senza calcio sono stati tanti, e siamo tutti felici di ripartire, noi che viviamo in Italia siamo stati rinchiusi in casa per due mesi”.