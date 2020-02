Denis Vavro, difensore della Lazio, ha rilasciato un’intervista alla stampa slovacca in cui si è soffermato sul momento dei biancocelesti e sulla lotta Scudetto: "Venti partite di campionato senza perdere sono il nuovo record del club. Ma dobbiamo sempre tenere a mente che dobbiamo procedere passo per passo. Nessuno si aspettava la Lazio così in alto vicina alla Juventus. Nonostante questo, manca ancora tanto alla fine del campionato. Ci aspettano 13 partite, quindi tanti punti da guadagnare. Se continuiamo così, possiamo raggiungere un grande risultato. Noi e la Juventus dobbiamo affrontare tante partite complicate. C'è anche lo scontro diretto, vedremo alla fine della stagione come andrà. La nostra ambizione è anche raggiungere il primo posto visto che siamo così in alto. La priorità rimane la qualificazione in Champions League”.