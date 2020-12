di CC, inviato a Torino

Coach Vasseur, in conferenza, parla della vittoria del suo Lione sulla Juventus.



LA JUVE - "Abbiamo giocato con una squadra di grande qualità, hanno sfruttato tutte le possibilità create. L'inizio è stato un po' così, come ha detto lei. Ci siamo fatti prendere alla sprovvista. Dalla velocità e atletismo delle attaccanti. La prima parte si è giocata in questo modo e abbiamo dovuto recuperare in quella fase".



DIFESA - "Sapevamo che la squadra sapesse difendere bene, sono proiettati nel recupero palla e in difesa. Lo sapevamo. Dovevamo essere più precisi, e soprattutto avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni da gol per controllare meglio la partita sin da subito. Non ci sono squadre brave e meno brave. Tutte le gare sono da giocare e dovevamo comunque vincere".



DIFFICOLTA' - "Fisica o mentale? Diciamo che ogni volta che facciamo un errore paghiamo subito le conseguenze, poi certo: ci vuole una forza, una stabilità mentale per tenere su queste situazioni. Abbiamo giocato tante partite e abbiamo momenti di calo. Ma ho visto cose interessanti, una freschezza mentale da parte di chi è entrato. E' ovvio che dopo tante partite la stanchezza si fa sentire, ma ci sono giocatrici che danno tutto. Abbiamo la capacità di rivoltare la partita a nostro favore. Sta a noi".



QUALIFICAZIONE - "Certamente è ancora aperto, c'è il ritorno. Abbiamo vinto e preso vantaggio, ma ci aspettavamo una squadra molto combattiva. Solida. Non dovevamo lasciare spazi, hanno combattuto su ogni pallone. Il fatto di arrivare in svantaggio e riprendere il vantaggio è stata una dimostrazione. Dobbiamo gestire meglio il tempo e la partita, andata e ritorno non dobbiamo sottovalutare nulla".



SINGOLI - "Amandine è entrata, ma abbiamo due giocatrici per un ruolo. Magari poi una entra e ci porta freschezza. Per me ha giocato bene e ha fatto ciò che doveva fare. Malard ci ha dato profondità e verticalizzazione, ha giocato bene le sue palle. Simboleggia freschezza e dinamicità. Che fanno sempre bene. Ma si gioca in 11 e ci sono anche le altre. Cerco di trovare il mix perfetto tra tutti i talenti. Voglio avere un Lione ben concentrato per vincere. Come ho detto, la Juve è un avversario temibile. Non perdiamo lucidità e concentrazione. Se si fa gol subito, molto meglio".