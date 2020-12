Alla fine del ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League tra Juventus Women e Lione, gara terminata con il risultato di 3 a 0 per la squadra di casa, il tecnico delle francesi Jean-Luc Vasseur è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club per commentare la prestazione della sua squadra: "Abbiamo preso coscienza degli errori fatti all'andata allo Stadium. Abbiamo tenuto perfettamente la Juventus a distanza e abbiamo giocato bene la partita. È stato un 2020 particolare per tutti, il lato positivo è che abbiamo vinto tutti i trofei".