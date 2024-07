Come scrive Tuttosport, nel ritiro dellasi sta mettendo in mostra, che sta dimostrando in queste prime settimane di potersi giocare una chance addirittura in prima squadra. Mentalità e la giusta cattiveria agonistica si mescolano con tecnica e abilità nel dare del tu al pallone: questo è ciò che il classe 2006 montenegrino sta mostrando a tutti, facendosi stimare anche sotto il profilo dell'atteggiamento. Ascolta i consigli con umiltà, si comporta in maniera educata con tutto lo staff ed è già apprezzato dai tifosi.