Non rispondo ai soliti hater capaci solo di insulti.Agli altri dico che il tema posto da @andagn si può sintetizzare così: in futuro vogliamo un calcio di vertice riservato ai club più ricchi o, ogni tanto, si può prevedere che la competenza prevalga sui soldi? La seconda per me. pic.twitter.com/0iA06yGqv2 — enrico varriale (@realvarriale) March 6, 2020

