Attraverso un post condiviso sui suoi account social, il giornalista Enrico Varriale ha lanciato l'ennesia frecciata alla Juve, questa volta con un messaggio rivolto all'indirzzo dei tifosi che hanno optato per disdire gli abbonamenti alle piattaforme Sky e DAZN.'Questa cosa delle disdette TV, tutta da verificare, non vi ricorda la storia del bimbo ricco che porta il pallone e poi se lo riprende se non lo fanno vincere ? Tranquilli, il calcio italiano andrà avanti comunque e magari, con regole più certe e trasparenti, migliorerà pure'.