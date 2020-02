"Il rigore subito è una grande ingiustizia,dichiara #Sarri.Stimo Maurizio,una delle persone più vere nel mondo del calcio ma stavolta mi ha proprio deluso.A parte il regolamento,vorrei chiedergli:ma se il rigore,solare,non fosse stato assegnato sarebbe stato un atto di giustizia? — enrico varriale (@realvarriale) February 22, 2020

, giornalista Rai, ha commentato così su Twitter le parole rilasciate da Maurizio Sarri a Sky Sport al termine della partita vinta contro la Spal. In particolare, il tecnico bianconero ha parlato del calcio di rigore, a suo vedere non così limpido da essere assegnato. Le parole di Sarri sono andate indigeste a Varriale, che ha risposto così: "Il rigore subito è una grande ingiustizia,dichiara Sarri.A parte il regolamento, vorrei chiedergli: ma se il rigore, solare, non fosse stato assegnato sarebbe stato un atto di giustizia?​