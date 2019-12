Sorteggio fortunatissimo per @juventusfc contro Lione, fortunato per @Atalanta_BC che pesca il Valencia, pessimo per @sscnapoli che incontrerà il Barcellona a conferma che questa sembra proprio un annata no per il club di @ADeLaurentiis . — enrico varriale (@realvarriale) December 16, 2019

Il vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale commenta su Twitter il sorteggio degli ottavi di Champions League attirandosi come sempre le simpatie dei tifosi della Juventus: "a conferma che questa sembra proprio un annata no per il club di De Laurentiis". I commenti indignati dei tifosi della Juve non sono mancati.