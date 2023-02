Il noto giornalista Enrico Varriale ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso il suo account Twitter, dove ha parlato anche della sfida di questa sera tra il Nantes e la Juve.'Ecco, se la "Finale" col temibile #Nantes dovesse andare male (speriamo di no, perché in Europa si tifa tutti per le squadre italiane, pure per il coefficiente Uefa, che in futuro sarà ancora più importante) abbiamo già 2 colpevoli : i PM e i giornali. Bene ma non benissimo'.