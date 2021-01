3









La questione legata alle positività emerse all'interno del gruppo squadra della Juventus, alla vigilia del big match contro il Milan, continuano a far discutere, anche alla luce dell'intervento dell'Asl di Torino di ieri. A commentare c'è anche il vice direttore di Rai Sport, Enrico Varriale, attraverso il proprio profilo Twitter: "Se oggi la Asl di Torino impedisse alla Juventus

di partire, Milan-Juve non si dovrebbe giocare. Le regole sono regole e valgono per tutti. Pirlo è uomo di sport come Gattuso e quindi comunque vorrebbero giocare. Ma la tutela della salute conta più di una partita. Sempre".