"Comunque se Lione vincesse la Champions League bisognerebbe, se non richiamare Sarri alla guida della Juventus, almeno fargli delle scuse". E' il tweet pubblicato da Enrico Varriale ieri sera, dopo la vittoria dei francesi sul Manchester City, che ha scatenato i tifosi juventini.



Poco prima aveva asserito: "In una stagione così anomala ci sta la Champions delle sorprese, ma 2 squadre francesi e 2 tedesche in semifinale, con fuori inglesi e spagnole era davvero imprevedibile. Ora non si potrà trattare più con degnazione la Ligue1 e i giocatori che arrivano in Italia da quel campionato".



