È la notizia di giornata, che sta scuotendo l’ambiente Juventus e il mondo calcistico italiano e non solo. Maurizio Sarri non è più all’allenatore dei bianconeri, dopo che il club ha preso la decisione di esonerarlo all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League. Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su Twitter l’operato del tecnico toscano: “L’innesto di Sarri nel mondo Juventus non è mai riuscito. Troppi giocatori carichi di gloria e vittorie e con poca voglia di adattarsi a un altro di calcio, troppo diverso lo stile del tecnico da quello del club. A Maurizio farei oggi una sola domanda: ne valeva la pena?”.