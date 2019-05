"A volte il tempo è galantuomo". Inizia così, Enrico Varriale, sul suo profilo Twitter. E il cinguettio va in due direzioni: per primo omaggia Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League; subito dopo, una punzecchiatura al mondo Juve. "Sarri, raccontato da molti come allenatore del bel gioco mai vincente, conquista l'Europa League con il Chelsea. Premio meritato per un grande tecnico, arrivato tardi al calcio di vertice ma che in Europa ha vinto più di Allegri e Conte, tanto per dire".