É innegabile che #Pecoraro abbia sbagliato tempi e contenuti del suo intervento.Detto questo,è innegabile che il mancato 2ndo giallo di #Pjanic in #InterJuve resti uno dei più inspiegabili e scandalosi errori arbitrali degli ultimi 20 anni. Solo chi è in malafede può negarlo. pic.twitter.com/HeOdACj1vB — enrico varriale (@realvarriale) May 3, 2020

