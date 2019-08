Your browser does not support iframes.

"Gol e emozioni a Firenze dove il Napoli conquista i primi 3 punti del campionato superando un'indomita Fiorentina. Partono meglio i viola che dominano nel primo tempo.Le prodezze di Mertens, Insigne e Callejon. Fissano il risultato sul 3 a 4 fissano il risultato sul 3 a 4 con 2 rigori dubbi", Enrico Varriale commenta così la vittoria del Napoli sulla Fiorentina. Tre punti discussi figli di un rigore, quello per il Napoli, non dubbio ma inesistente mentre quello per i viola, in ottemperanza alle nuove regole, è rigore tutta la vita. I tifosi bianconeri glielo hanno fatto notare su Twitter...