Il vicedirettore di Rai Sportdopo la conferenza stampa di Gravina : "​Diventa a questo punto davvero l’unica soluzione praticabile - le parole riportate da Inter-News.it -. Andrea Agnelli, oltre a sottolineare che deve prevalere la salute pubblica, ha detto che c’erano delle situazioni che la Juventus non ha gradito, come cominciare il campionato tardi e fare la sosta natalizia.L’unica soluzione però è giocare a porte chiuse, bene fanno i presidenti come Agnelli ad accettare questa soluzione che dovrebbe arrivare questa sera".