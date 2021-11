Pareggio #VivoAzzurro targato @sscnapoli . Punizione con schema #Spalletti, battuta da @Lor_Insigne e messa in rete dal colpo di testa di #DiLorenzo.Gol di fondamentale importanza.#ItaliaSvizzera — enrico varriale (@realvarriale) November 12, 2021

Enrico, ex direttore di Rai Sport, ha commentato sul suo profilo Twitter la sfida di ieri sera tra, attribuendo tutto il merito del pareggio finale... al. "Punizione con schema, battuta dae messa in rete dal colpo di testa di. Gol di fondamentale importanza", scrive il giornalista. Inevitabili le(dellae non solo), tra sarcasmo e sdegno: "Complimenti per la gran minchiata. Quindi si vince l'Europeo grazie a Chiellini, Bonucci, Chiesa e Donnarumma, ma vince l'Italia, questo gol è targato Napoli"; "Ah non è Napoli vs. Svizzera? C'è anche l'Italia?". E ancora: "Finalmente puoi twittare come un normale tifoso del Napoli e non da vicedirettore di Rai Sport. Mancava solo un Forza Napoli finale".