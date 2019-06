Al di là della brutta figura fatta da chi fino all' ultimo ha parlato di Guardiola e dell'amarezza di quei tifosi di @sscnapoli che si sentono traditi, l'approdo di un grande allenatore sulla panchina del club più vincente in Italia darà grande interesse alla prossima stagione. https://t.co/l4gQpVjEbm — enrico varriale (@realvarriale) 16 giugno 2019

Anche il vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale commenta l'approdo di Sarri alla Juventus. Un messaggio su Twitter che, come sempre, è destinato a far discutere: "l'approdo di un grande allenatore sulla panchina del club più vincente in Italia darà grande interesse alla prossima stagione", scrive il giornalista Rai.