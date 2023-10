Attraverso un tweet condiviso sul suo profilo social, il noto giornalista Enrico Varriale ha espresso il suo pensiero riguardo la vittoria della Juve contro il Verona, lanciando una frecciatina in merito all'episodio contestato per il 'pugno' di Gatti.'Il fuorigioco con il VAR è diventato oggettivo sia esso di un cm o di un metro. Contestare una decisione giusta, sorvolando sulla non espulsione di Gatti è scandaloso, specie se fanno questo pure giornali ansiosi di celebrare il 1° posto della Juve che ieri ha meritato di vincere'.