Padrone di casa del pre partita su Rai Sport, Enrico Varriale, vice direttore del canale pubblico, ha rivolto una domanda al moviolista ed ex arbitro Tiziano Pieri che non è passata inosservata. "Nicchi ha scelto Orsato e non Valeri dopo il rigore dell'andata su Ronaldo? Ricordiamo che qualche problema effettivamente l'aveva dato...". Parole che non sono piaciute ai tifosi juventini, da tempo lontani dalle posizioni del giornalista napoletano. "Ha parlato di Champions come un'ossessione, è scandaloso per una TV di stato", scrive Luca. Nella gallery, una selezione dei tweet arrivati nel pre partita.