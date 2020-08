2









Enrico Varriale ha fatto parlare di sé oggi su Twitter, in merito a un argomento su cui spesso è stato al centro di polemiche: la Juventus. Nel suo ultimo tweet di stamattina ha difeso Paola Ferrari per la gaffe social di stanotte, quando ha creduto e rilanciato una fake news sul ripescaggio in Champions della Juve a causa delle due positività al Covid-19 in casa Atletico Madrid: Varriale ha lanciato il sospetto che dietro gli attacchi alla collega Rai ci sia "dell'altro".



POLEMICHE... EUROPEE - Ma già ieri sera il giornalista napoletano aveva scatenato diverse reazioni. Dopo aver pubblicato un tweet di elogio all'Inter dopo la vittoria in Europa League contro il Bayer Leverkusen, un utente ha risposto sarcastico "Annientato il Real Leverkusen". Al che Varriale ha risposto ancor più causticamente "Niente a che vedere con la corazzata Lione", una chiara frecciatina alla Juve, che non ha lasciato indifferenti gli utenti del social network...