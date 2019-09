Enrico Varriale, giornalista di Rai Sport, ha commentato con un messaggio sul proprio profilo Twitter la vittoria di Lionel Messi nel Fifa the Best, riservando una stoccata a Cristiano Ronaldo, classificatosi terzo: "Secondo me il premio doveva vincerlo Alisson più di Messi. Detto ciò non mi pare un bel messaggio quello di non partecipare alle cerimonie se non si vince come ha fatto Ronaldo. Il vero grande segnale positivo arrivato da FIFA Football Awards sono le parole di Megan Rapinoe".