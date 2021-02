Quanto successo tra #Agnelli e #Conte è un fatto deprecabile che non può passare senza conseguenze.Curioso di sentire i tanti che hanno chiesto punizioni esemplari per #Lukaku e #Ibra.Sbagliarono da giocatori sul campo, non da allenatore e dirigente,che DEVONO mantenere la calma. — enrico varriale (@realvarriale) February 10, 2021

