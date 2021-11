La variante Omicron ha colpito anche i primi calciatori professionisti. "Test preliminari effettuati dall'Insa suggeriscono fortemente che tutti i tredici casi associati ai giocatorisono collegati alla preoccupante variante Omicron", ha affermato l'agenzia pubblica in una nota, aggiungendo che uno di loro si era recentemente recato inNonostante la presenza della variante nel club portoghese, la partita contro ilsi è disputata lo stesso: al fischio d'inizio la squadra di casa è scesa in campo in 9, ma all'inizio della ripresa il numero è calato ancora, fino a 6, a causa degli infortuni.Il, infatti, è stato colpito da oltre 20 casi di Covid tra i suoi dipendenti e la sua dirigenza: la partita è stata vinta dal Benfica per 7-0: "Una pagina nera nel calcio portoghese, ma il Benfica non è in alcun modo responsabile", ha aggiunto il presidente del club,