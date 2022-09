Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 13 settembre:- Il Var é cieco. Gli arbitri: Noi senza le immagini del gol regolare di Milik". Juve-Salernitana è un caso. L'Aia scende in campo a difesa del direttore di gara Marcenaro e della squadra dei moviolisti. Sotto accusa la tecnologia. Proteste anche per i rigori negati in Lecce-Monza: stop a Pairetto.- Vargogna. Lo scandalo Juve-Salernitana il giorno dopo è pure peggio! L'Aia: "Non avevamo le immagini" ma il Var poteva vedere Candreva.