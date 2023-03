Le parole in conferenza stampa di Joe Vargas, allenatore della Pro Patria:"Abbiamo fatto una buona gara. Non meritavamo neanche il pareggio per come abbiamo giocato. Abbiamo creato più occasioni da gol della squadra avversaria ma c’è stata una buona reazione da parte dei ragazzi. Sono contento di quanto hanno dimostrato in un campo difficile".