In Inghilterra hanno accostato Jamie Vardy alla Juventus. L'attaccante inglese sta trascinando il Leicester al primo posto in Premier League a suon di gol. 33 anni e scadenza di contratto nel 2023, secondo quanto riporta Calciomercato.com Vardy non è un obiettivo dei bianconeri. Il profilo di Vardy non interessa alla Juve, che in attacco è già al completo dopo l'arrivo di Morata. E' ancora in stand by la situazione del rinnovo di Dybala, che comunque è un giocatore con caratteristiche diverse da Vardy.