Nella conferenza stampa pre-Chelsea, per il Real Madrid non ha parlato solo l'allenatore Zinedine Zidane, ma anche il difensore Raphael Varane: "SuperLega? Sono concentrato sulla partita di domani. Ho vinto quattro Champions League (Cristiano Ronaldo era suo compagno di squadra in tutte e 4, ndr) è una competizione che mi piace molto".

Il Real è la società che più di tutte è al centro dei discorsi riguardanti il progetto SuperLega, dato che il suo presidente Florentino Perez, insieme a quello della Juventus Andrea Agnelli, ne è il principale ideatore.