Dalla Spagna arriva una pazza idea Varane per la Juventus. I bianconeri infatti, secondo quanto riporta Don Diario, avrebbero messo gli occhi sul difensore centrale che il Real Madrid vorrebbe cedere in estate. Il contratto con i Blancos scade nel 2022, e il rischio è quello di perderlo a parametro zero. Sul giocatore ci sono anche Manchester City e Psg, e per portarlo via da Madrid serviranno almeno 50 milioni di euro. Varane è sul mercato, la Juve ci pensa.