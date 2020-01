A Onze Mondial, Raphael Varane ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Che ricordi ho con Cristiano? Incredibili, incredibili... A livello umano e professionale non ho più parole per lui. Ha realizzato qualcosa di straordinario: è riuscito a rendere l'impresa qualcosa di normale e banale. E per fare questo, non ci sono parole per spiegarlo, è grandissimo. Mi ha insegnato e sorpreso molto. Quante volte mi sono detto: 'Wow, quanto è forte'".