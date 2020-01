Raphael Varane, difensore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Dazn di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juve: "A chi mi ispiro? Da giocatori come Pepe e Sergio Ramos perché erano i miei compagni di reparto, naturalmente. E poi da uno come Cristiano Ronaldo, che è un esempio per qualsiasi giocatore. Da loro ho imparato tanto: anche da altri, ma soprattutto da loro. C'è tanto da rubare a Sergio Ramos, soprattutto la sua mentalità vincente. Ogni giorno trova stimoli, ha voglia di vincere che sia in partita o in allenamento, in qualsiasi situazione. Ha molta esperienza, non perde mai la giusta motivazione e tutti possono raccogliere qualcosa giocando con Sergio".