Dopo Sergio Ramos, un altro difensore centrale dei blancos campioni di tutto potrebbe lasciare il Real Madrid. Si tratta di, il cui contratto col club di Florentino Perez scadrà nel 2022: al momento non ci sono spiragli aperti per un rinnovo, e secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il difensore francese potrebbe essere inserito in un maxi scambio con un altro francese,. L’operazione di mercato con il Manchester United non è semplice, ma i Red Devils seguono da tempo Varane e potrebbero mettere sul piatto il cartellino dell'ex bianconero Paul Pogba per portare a termine un clamoroso scambio.